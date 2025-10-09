- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
35.49 USD
Worst Trade:
-10.13 USD
Profitto lordo:
99.26 USD (88 695 pips)
Perdita lorda:
-26.72 USD (25 797 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (42.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.68
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
6.05 USD
Profitto medio:
14.18 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.36 USD (2)
Crescita mensile:
145.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
15.50 USD (11.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.49 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.49 USD
Massima perdita consecutiva: -15.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Trade XAUUSD, high risk logic diverdence follow trend, may be SL or cut lost more time, good luck
