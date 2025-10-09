SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ScalperMachine
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

ScalperMachine

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
952
Profit Trade:
850 (89.28%)
Loss Trade:
102 (10.71%)
Best Trade:
13.53 CAD
Worst Trade:
-34.50 CAD
Profitto lordo:
718.09 CAD (52 694 pips)
Perdita lorda:
-730.32 CAD (49 699 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (55.50 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
55.50 CAD (72)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
62.18%
Massimo carico di deposito:
43.54%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
952
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
489 (51.37%)
Short Trade:
463 (48.63%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.01 CAD
Profitto medio:
0.84 CAD
Perdita media:
-7.16 CAD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.22 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-91.71 CAD (3)
Crescita mensile:
-5.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.19 CAD
Massimale:
191.65 CAD (52.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.54% (191.65 CAD)
Per equità:
31.77% (63.02 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 943
AUDCAD 6
AUDNZD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -11
AUDCAD 2
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.7K
AUDCAD 254
AUDNZD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.53 CAD
Worst Trade: -35 CAD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.50 CAD
Massima perdita consecutiva: -66.22 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.56 × 9
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FusionMarkets-Live
2.49 × 4847
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.90 × 10
FPMarkets-Live
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.06 × 18
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
FPMarketsLLC-Live
3.54 × 13
Exness-MT5Real3
4.50 × 2
RoboForex-ECN
4.59 × 214
Darwinex-Live
4.91 × 98
GOMarketsMU-Live
5.00 × 20
PlexyTrade-Server01
5.22 × 18
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
TASS-Live
5.50 × 16
Axiory-Live
5.70 × 27
xChief-MT5
5.88 × 8
62 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Raw
1:500
Non ci sono recensioni
2025.10.15 18:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 16:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 13:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 12:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 10:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 09:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 07:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 06:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 05:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 04:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 03:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ScalperMachine
999USD al mese
-6%
0
0
USD
177
CAD
1
99%
952
89%
62%
0.98
-0.01
CAD
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.