- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
952
Profit Trade:
850 (89.28%)
Loss Trade:
102 (10.71%)
Best Trade:
13.53 CAD
Worst Trade:
-34.50 CAD
Profitto lordo:
718.09 CAD (52 694 pips)
Perdita lorda:
-730.32 CAD (49 699 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (55.50 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
55.50 CAD (72)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
62.18%
Massimo carico di deposito:
43.54%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
952
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
489 (51.37%)
Short Trade:
463 (48.63%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.01 CAD
Profitto medio:
0.84 CAD
Perdita media:
-7.16 CAD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.22 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-91.71 CAD (3)
Crescita mensile:
-5.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.19 CAD
Massimale:
191.65 CAD (52.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.54% (191.65 CAD)
Per equità:
31.77% (63.02 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|943
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-11
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|AUDCAD
|254
|AUDNZD
|72
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.53 CAD
Worst Trade: -35 CAD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.50 CAD
Massima perdita consecutiva: -66.22 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.56 × 9
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.36 × 11
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|2.49 × 4847
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.90 × 10
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.06 × 18
|
VantageInternational-Live 3
|3.19 × 16
|
FPMarketsLLC-Live
|3.54 × 13
|
Exness-MT5Real3
|4.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.59 × 214
|
Darwinex-Live
|4.91 × 98
|
GOMarketsMU-Live
|5.00 × 20
|
PlexyTrade-Server01
|5.22 × 18
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
TASS-Live
|5.50 × 16
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
xChief-MT5
|5.88 × 8
Raw
1:500
1:500
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
177
CAD
CAD
1
99%
952
89%
62%
0.98
-0.01
CAD
CAD
53%
1:500