Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

Dutugemunu ScalpingLegend

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 148%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
248 (77.50%)
Loss Trade:
72 (22.50%)
Best Trade:
167.29 USD
Worst Trade:
-391.63 USD
Profitto lordo:
2 659.74 USD (36 473 pips)
Perdita lorda:
-1 930.42 USD (27 546 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (47.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.39 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
9.40%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
124 (38.75%)
Short Trade:
196 (61.25%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
10.72 USD
Perdita media:
-26.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-565.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-565.31 USD (8)
Crescita mensile:
52.12%
Previsione annuale:
632.42%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
577.15 USD (31.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.93% (498.19 USD)
Per equità:
5.42% (7.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 212
EURUSD 18
GBPCAD 17
AUDCAD 14
AUDUSD 10
USDCAD 7
EURGBP 6
EURAUD 5
GBPUSD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
EURSGD 2
EURCHF 2
AUDSGD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 160
EURUSD 147
GBPCAD 115
AUDCAD -147
AUDUSD 291
USDCAD 39
EURGBP -144
EURAUD 48
GBPUSD 61
GBPCHF -22
EURCAD 39
USDSGD 10
NZDCAD 24
EURNZD 14
NZDUSD 4
USDCHF 51
EURSGD 10
EURCHF 21
AUDSGD 1
AUDCHF 6
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.1K
EURUSD 947
GBPCAD 670
AUDCAD -1.5K
AUDUSD 937
USDCAD 352
EURGBP -258
EURAUD 330
GBPUSD 397
GBPCHF 166
EURCAD 527
USDSGD 130
NZDCAD 149
EURNZD 111
NZDUSD 91
USDCHF 277
EURSGD 148
EURCHF 188
AUDSGD 47
AUDCHF 107
CADCHF 12
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.29 USD
Worst Trade: -392 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +47.75 USD
Massima perdita consecutiva: -565.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
1.00 × 12
PUPrime-Live
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 130
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.32 × 37
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
FusionMarkets-Live
3.94 × 17543
RoboForex-ECN
4.09 × 983
Darwinex-Live
4.58 × 634
ICMarketsSC-MT5-2
4.58 × 1723
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 9
Valutrades-Live
5.11 × 9
DerivSVG-Server
5.50 × 2
XM.COM-MT5
5.62 × 387
TASS-Live
5.69 × 72
Axiory-Live
5.70 × 27
75 più
2025.10.21 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.15% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dutugemunu ScalpingLegend
999USD al mese
148%
0
0
USD
149
USD
19
90%
320
77%
9%
1.37
2.28
USD
47%
1:500
