- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
248 (77.50%)
Loss Trade:
72 (22.50%)
Best Trade:
167.29 USD
Worst Trade:
-391.63 USD
Profitto lordo:
2 659.74 USD (36 473 pips)
Perdita lorda:
-1 930.42 USD (27 546 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (47.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.39 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
9.40%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
124 (38.75%)
Short Trade:
196 (61.25%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
10.72 USD
Perdita media:
-26.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-565.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-565.31 USD (8)
Crescita mensile:
52.12%
Previsione annuale:
632.42%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
577.15 USD (31.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.93% (498.19 USD)
Per equità:
5.42% (7.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|18
|GBPCAD
|17
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|7
|EURGBP
|6
|EURAUD
|5
|GBPUSD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURSGD
|2
|EURCHF
|2
|AUDSGD
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|160
|EURUSD
|147
|GBPCAD
|115
|AUDCAD
|-147
|AUDUSD
|291
|USDCAD
|39
|EURGBP
|-144
|EURAUD
|48
|GBPUSD
|61
|GBPCHF
|-22
|EURCAD
|39
|USDSGD
|10
|NZDCAD
|24
|EURNZD
|14
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|51
|EURSGD
|10
|EURCHF
|21
|AUDSGD
|1
|AUDCHF
|6
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|EURUSD
|947
|GBPCAD
|670
|AUDCAD
|-1.5K
|AUDUSD
|937
|USDCAD
|352
|EURGBP
|-258
|EURAUD
|330
|GBPUSD
|397
|GBPCHF
|166
|EURCAD
|527
|USDSGD
|130
|NZDCAD
|149
|EURNZD
|111
|NZDUSD
|91
|USDCHF
|277
|EURSGD
|148
|EURCHF
|188
|AUDSGD
|47
|AUDCHF
|107
|CADCHF
|12
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.29 USD
Worst Trade: -392 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +47.75 USD
Massima perdita consecutiva: -565.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 12
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 130
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.32 × 37
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
FusionMarkets-Live
|3.94 × 17543
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 983
|
Darwinex-Live
|4.58 × 634
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.58 × 1723
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 9
|
Valutrades-Live
|5.11 × 9
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
XM.COM-MT5
|5.62 × 387
|
TASS-Live
|5.69 × 72
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
148%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
19
90%
320
77%
9%
1.37
2.28
USD
USD
47%
1:500