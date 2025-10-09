- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
141 (90.96%)
Loss Trade:
14 (9.03%)
Best Trade:
57.82 USD
Worst Trade:
-52.97 USD
Profitto lordo:
533.48 USD (26 696 pips)
Perdita lorda:
-224.05 USD (10 534 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (82.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.58 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
73.38%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
155 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
3.78 USD
Perdita media:
-16.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-97.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.73 USD (3)
Crescita mensile:
20.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
97.73 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (97.73 USD)
Per equità:
2.13% (37.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|309
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.82 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.55 USD
Massima perdita consecutiva: -97.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.28 × 18
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|1.80 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 8
Non ci sono recensioni
