SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BoomkillerbyW4RUN4
Rathnayaka Mudiyanselage Waruna Jaya Sri Bandara Rathnayaka

BoomkillerbyW4RUN4

Rathnayaka Mudiyanselage Waruna Jaya Sri Bandara Rathnayaka
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
DerivBVI-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-29.78 USD
Profitto lordo:
10.00 USD (99 971 pips)
Perdita lorda:
-29.78 USD (297 788 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.10%
Massimo carico di deposito:
81.36%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-9.89 USD
Profitto medio:
10.00 USD
Perdita media:
-29.78 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.78 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.78 USD
Massimale:
29.78 USD (74.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.10% (19.78 USD)
Per equità:
3.28% (1.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Boom 1000 Index 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Boom 1000 Index -20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Boom 1000 Index -198K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.00 USD
Massima perdita consecutiva: -29.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 04:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 02:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 02:18
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.09 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 02:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BoomkillerbyW4RUN4
3000USD al mese
-68%
0
0
USD
60
USD
1
0%
2
50%
11%
0.33
-9.89
USD
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.