Dadang Nurjaman

EA QS 3 37

Dadang Nurjaman
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Exness-Real16
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
21 (56.75%)
Loss Trade:
16 (43.24%)
Best Trade:
2.67 USD
Worst Trade:
-0.92 USD
Profitto lordo:
26.45 USD (3 376 pips)
Perdita lorda:
-6.93 USD (733 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.12 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
21.34%
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
18 (48.65%)
Short Trade:
19 (51.35%)
Fattore di profitto:
3.82
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.26 USD
Perdita media:
-0.43 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-6.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.74 USD (13)
Crescita mensile:
9.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.74 USD
Massimale:
6.74 USD (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.36% (6.74 USD)
Per equità:
2.00% (4.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4
EURCAD 3
USDCHF 3
AUDJPY 3
CADCHF 2
CADJPY 2
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
EURCAD 0
USDCHF 0
AUDJPY 1
CADCHF 0
CADJPY 0
GBPUSD 1
AUDCAD 3
CHFJPY 1
USDJPY 3
GBPAUD 1
EURAUD 3
AUDUSD -1
NZDUSD -1
NZDCAD -1
EURJPY 0
EURGBP 2
GBPJPY 2
AUDCHF 0
NZDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 304
EURCAD 53
USDCHF 8
AUDJPY 146
CADCHF 12
CADJPY 21
GBPUSD 129
AUDCAD 358
CHFJPY 199
USDJPY 405
GBPAUD 100
EURAUD 410
AUDUSD -58
NZDUSD -91
NZDCAD -81
EURJPY -9
EURGBP 136
GBPJPY 346
AUDCHF -4
NZDJPY 259
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.67 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +13.12 USD
Massima perdita consecutiva: -6.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 9
Exness-Real21
0.00 × 14
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.08 × 51
Exness-Real6
0.19 × 36
Exness-Real9
0.25 × 12
Weltrade-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.37 × 27
BlackBullMarkets-Live
0.40 × 10
LQDLtd-Live02
0.50 × 2
Exness-Real33
0.58 × 50
Ava-Real 6
0.67 × 9
MEXAtlantic-Real-2
0.67 × 18
Exness-Real16
0.72 × 183
Exness-Real29
0.80 × 1862
TradeMaxGlobal-Live10
1.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
1.38 × 80
OctaFX-Real7
1.40 × 10
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
6 più
EA QS.3:37 is an EA designed using the techniques and ideology of QS 3:37, producing OPs that are 80% accurate. This EA does not use martingale or hedging techniques, but rather uses predetermined OP opening times and OP closing times.
EA QS.3:37 offers high returns and low risk.
Non ci sono recensioni
2025.10.09 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.10.09 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.