- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
49 (62.02%)
Loss Trade:
30 (37.97%)
Best Trade:
43.56 USD
Worst Trade:
-8.12 USD
Profitto lordo:
192.47 USD (314 436 pips)
Perdita lorda:
-96.21 USD (147 141 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (46.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.09%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
32 (40.51%)
Short Trade:
47 (59.49%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
3.93 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-40.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.19 USD (10)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.77 USD (16.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.02% (48.77 USD)
Per equità:
1.27% (4.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|BTCUSD
|12
|USDCAD
|9
|US500
|3
|UKOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|USDCAD
|-3
|US500
|-2
|UKOIL
|-1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|92K
|BTCUSD
|79K
|USDCAD
|-125
|US500
|-3.9K
|UKOIL
|-126
|GBPJPY
|101
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.56 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +46.24 USD
Massima perdita consecutiva: -40.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 20
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
