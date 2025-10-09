- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.39 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.62 USD (407 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (3.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
10.63%
Massimo carico di deposito:
5.02%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (85.71%)
Short Trade:
1 (14.29%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.10% (1.37 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|139
|XAUUSD
|238
|EURJPY
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.39 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.62 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 6076
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Axiory-Live
|2.56 × 50
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.90 × 356
|
ICMarketsSC-MT5
|2.97 × 160
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.26 × 77
|
VantageInternational-Live 4
|3.33 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
✅ Safe Steady Profit Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine
⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, gestione pianificata e disciplinata dello stop-loss
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile (pensaci bene! Non lasciare che l’avidità distrugga il tuo conto — è già molto più di quanto offrano la maggior parte degli investimenti reali oggi.)
🔒 Rigoroso controllo del rischio per mantenere il drawdown basso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun martingala, nessun grid, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA di protezione utilizzato per chiudere automaticamente le posizioni negative a un limite prestabilito)
👉 Perfetto per chi cerca profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza mettere a rischio il capitale.
✅ Safe Steady Profit Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali
Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.
La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.
Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.
Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.
Safe Steady Profit Samurai è stato costruito in modo diverso:
⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)
Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.
👉 Unisciti allo stile Safe Steady Profit Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.
📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.
Canali Telegram:
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
7
100%
11%
n/a
0.52
USD
USD
0%
1:50