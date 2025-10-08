SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Blackbox Jeff Exam Live Signal 3
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 3

Wah Fung
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
7.90 HKD
Worst Trade:
-5.31 HKD
Profitto lordo:
89.27 HKD (550 pips)
Perdita lorda:
-16.09 HKD (15 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (32.11 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
32.11 HKD (13)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.78
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
5.55
Profitto previsto:
2.36 HKD
Profitto medio:
3.31 HKD
Perdita media:
-4.02 HKD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.31 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 HKD (1)
Crescita mensile:
1.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.15 HKD
Massimale:
5.31 HKD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 3
EURCAD 2
USDCAD 2
GBPCAD 2
USDCHF 2
GBPCHF 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
CADCHF 1
GBPJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 0
CADJPY 1
USDJPY 2
EURCAD 1
USDCAD 1
GBPCAD 2
USDCHF 0
GBPCHF -1
CHFJPY 0
NZDCAD 1
GBPAUD 0
EURAUD 0
NZDCHF 0
AUDCHF 0
EURGBP 0
NZDJPY 0
AUDJPY 0
NZDUSD 0
CADCHF 0
GBPJPY -1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 47
CADJPY 73
USDJPY 94
EURCAD 49
USDCAD 46
GBPCAD 70
USDCHF 8
GBPCHF -5
CHFJPY 18
NZDCAD 24
GBPAUD 21
EURAUD 18
NZDCHF 12
AUDCHF 9
EURGBP 9
NZDJPY 16
AUDJPY 14
NZDUSD 14
CADCHF 9
GBPJPY -9
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.90 HKD
Worst Trade: -5 HKD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.11 HKD
Massima perdita consecutiva: -5.31 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 93
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 29
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 468
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 242
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 439
OrbexGlobal-Live
1.21 × 56
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.36 × 318
ICMarketsSC-Live18
1.67 × 83
ICMarketsSC-Live23
1.74 × 222
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live03
2.27 × 105
TradersGlobalGroup-Live
2.69 × 61
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
2.76 × 111
OneFinancialMarkets-US11-Live
3.00 × 1
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Blackbox Jeff Exam Live Signal 3
Non ci sono recensioni
2025.10.08 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati