- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
65 (85.52%)
Loss Trade:
11 (14.47%)
Best Trade:
398.58 HKD
Worst Trade:
-108.39 HKD
Profitto lordo:
630.63 HKD (3 347 pips)
Perdita lorda:
-309.09 HKD (1 029 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (70.12 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
410.67 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
35 (46.05%)
Short Trade:
41 (53.95%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
4.23 HKD
Profitto medio:
9.70 HKD
Perdita media:
-28.10 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-186.78 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-186.78 HKD (3)
Crescita mensile:
6.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
201.86 HKD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|4
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|4
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDNZD
|2
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|-4
|CADJPY
|2
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|2
|USDJPY
|1
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|1
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|2
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|0
|CADCHF
|0
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|-4
|EURGBP
|0
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-5
|GBPCHF
|-14
|EURCHF
|0
|EURJPY
|0
|CHFJPY
|52
|AUDNZD
|-5
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-98
|CADJPY
|135
|AUDCAD
|176
|AUDCHF
|55
|USDJPY
|74
|EURCAD
|175
|GBPCAD
|75
|NZDCHF
|29
|EURAUD
|31
|NZDUSD
|30
|USDCHF
|56
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|21
|GBPJPY
|115
|GBPAUD
|-133
|EURGBP
|16
|NZDJPY
|73
|AUDJPY
|30
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|-112
|GBPCHF
|-244
|EURCHF
|14
|EURJPY
|37
|CHFJPY
|1.9K
|AUDNZD
|-187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +398.58 HKD
Worst Trade: -108 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.12 HKD
Massima perdita consecutiva: -186.78 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 31
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 961
|
ICMarketsSC-Live25
|1.05 × 1122
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.33 × 430
|
ICMarketsSC-Live23
|1.35 × 352
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 368
|
OrbexGlobal-Live
|1.66 × 73
|
Exness-Real17
|1.66 × 76
