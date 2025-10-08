SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Blackbox Jeff Exam Live Signal 2
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 2

Wah Fung
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
65 (85.52%)
Loss Trade:
11 (14.47%)
Best Trade:
398.58 HKD
Worst Trade:
-108.39 HKD
Profitto lordo:
630.63 HKD (3 347 pips)
Perdita lorda:
-309.09 HKD (1 029 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (70.12 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
410.67 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
35 (46.05%)
Short Trade:
41 (53.95%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
4.23 HKD
Profitto medio:
9.70 HKD
Perdita media:
-28.10 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-186.78 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-186.78 HKD (3)
Crescita mensile:
6.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
201.86 HKD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
AUDCHF 4
USDJPY 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
NZDCHF 3
EURAUD 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
USDCAD 3
AUDUSD 3
CADCHF 3
GBPJPY 3
GBPAUD 2
EURGBP 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CHFJPY 2
AUDNZD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD -4
CADJPY 2
AUDCAD 4
AUDCHF 2
USDJPY 1
EURCAD 4
GBPCAD 1
NZDCHF 1
EURAUD 0
NZDUSD 0
USDCHF 2
USDCAD -1
AUDUSD 0
CADCHF 0
GBPJPY 2
GBPAUD -4
EURGBP 0
NZDJPY 1
AUDJPY 0
GBPUSD 0
EURUSD -5
GBPCHF -14
EURCHF 0
EURJPY 0
CHFJPY 52
AUDNZD -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -98
CADJPY 135
AUDCAD 176
AUDCHF 55
USDJPY 74
EURCAD 175
GBPCAD 75
NZDCHF 29
EURAUD 31
NZDUSD 30
USDCHF 56
USDCAD -1
AUDUSD 13
CADCHF 21
GBPJPY 115
GBPAUD -133
EURGBP 16
NZDJPY 73
AUDJPY 30
GBPUSD 24
EURUSD -112
GBPCHF -244
EURCHF 14
EURJPY 37
CHFJPY 1.9K
AUDNZD -187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +398.58 HKD
Worst Trade: -108 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.12 HKD
Massima perdita consecutiva: -186.78 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 961
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1122
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.33 × 430
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 352
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 368
OrbexGlobal-Live
1.66 × 73
Exness-Real17
1.66 × 76
Blackbox Jeff Exam Live Signal 2
Non ci sono recensioni
2025.10.08 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
