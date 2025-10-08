- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
61 (84.72%)
Loss Trade:
11 (15.28%)
Best Trade:
1 011.91 HKD
Worst Trade:
-161.67 HKD
Profitto lordo:
1 672.50 HKD (3 691 pips)
Perdita lorda:
-645.33 HKD (1 048 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (154.65 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 073.42 HKD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
38 (52.78%)
Short Trade:
34 (47.22%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
14.27 HKD
Profitto medio:
27.42 HKD
Perdita media:
-58.67 HKD
Massime perdite consecutive:
2 (-281.95 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-281.95 HKD (2)
Crescita mensile:
20.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.39 HKD
Massimale:
281.95 HKD (4.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|4
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|4
|EURAUD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|2
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-7
|NZDCAD
|-1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|2
|NZDCHF
|5
|GBPAUD
|-15
|AUDCAD
|11
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|11
|AUDCHF
|7
|EURGBP
|-2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|0
|EURCAD
|11
|GBPJPY
|-17
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|-20
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|131
|EURJPY
|0
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-25
|NZDCAD
|46
|USDCHF
|71
|EURUSD
|-77
|GBPUSD
|53
|CADJPY
|63
|EURAUD
|59
|NZDCHF
|81
|GBPAUD
|-189
|AUDCAD
|184
|NZDUSD
|138
|GBPCAD
|179
|AUDCHF
|66
|EURGBP
|-23
|NZDJPY
|42
|AUDJPY
|50
|USDCAD
|24
|EURCAD
|171
|GBPJPY
|-199
|CADCHF
|32
|GBPCHF
|-133
|AUDUSD
|22
|CHFJPY
|2K
|EURJPY
|18
|EURCHF
|12
|AUDNZD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 011.91 HKD
Worst Trade: -162 HKD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.65 HKD
Massima perdita consecutiva: -281.95 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 31
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live20
|0.01 × 280
|
ICMarkets-Live24
|0.02 × 650
|
ICMarketsSC-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live10
|0.25 × 20
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 29
|
MYFX-US01-Live
|0.33 × 195
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 10
|
FPMarkets-Live2
|0.43 × 7
|
FxPro.com-Real07
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
ICMarkets-Live19
|0.74 × 199
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 8
|
GlobalPrime-Live
|1.17 × 6
|
Axi-US02-Live
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|1.51 × 306
|
Valutrades-Real
|1.75 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|1.85 × 13
