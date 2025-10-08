SegnaliSezioni
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 1

Wah Fung
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
61 (84.72%)
Loss Trade:
11 (15.28%)
Best Trade:
1 011.91 HKD
Worst Trade:
-161.67 HKD
Profitto lordo:
1 672.50 HKD (3 691 pips)
Perdita lorda:
-645.33 HKD (1 048 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (154.65 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 073.42 HKD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
38 (52.78%)
Short Trade:
34 (47.22%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
14.27 HKD
Profitto medio:
27.42 HKD
Perdita media:
-58.67 HKD
Massime perdite consecutive:
2 (-281.95 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-281.95 HKD (2)
Crescita mensile:
20.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.39 HKD
Massimale:
281.95 HKD (4.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 7
NZDCAD 5
USDCHF 4
EURUSD 4
GBPUSD 4
CADJPY 4
EURAUD 3
NZDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCAD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 3
AUDCHF 2
EURGBP 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
CADCHF 2
GBPCHF 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -7
NZDCAD -1
USDCHF 1
EURUSD -2
GBPUSD 2
CADJPY 1
EURAUD 2
NZDCHF 5
GBPAUD -15
AUDCAD 11
NZDUSD 7
GBPCAD 11
AUDCHF 7
EURGBP -2
NZDJPY 1
AUDJPY 2
USDCAD 0
EURCAD 11
GBPJPY -17
CADCHF 3
GBPCHF -20
AUDUSD 1
CHFJPY 131
EURJPY 0
EURCHF 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -25
NZDCAD 46
USDCHF 71
EURUSD -77
GBPUSD 53
CADJPY 63
EURAUD 59
NZDCHF 81
GBPAUD -189
AUDCAD 184
NZDUSD 138
GBPCAD 179
AUDCHF 66
EURGBP -23
NZDJPY 42
AUDJPY 50
USDCAD 24
EURCAD 171
GBPJPY -199
CADCHF 32
GBPCHF -133
AUDUSD 22
CHFJPY 2K
EURJPY 18
EURCHF 12
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 011.91 HKD
Worst Trade: -162 HKD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.65 HKD
Massima perdita consecutiva: -281.95 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 30
ICMarkets-Live20
0.01 × 280
ICMarkets-Live24
0.02 × 650
ICMarketsSC-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live10
0.25 × 20
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 29
MYFX-US01-Live
0.33 × 195
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 10
FPMarkets-Live2
0.43 × 7
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarkets-Live19
0.74 × 199
ICMarkets-Live07
0.75 × 8
GlobalPrime-Live
1.17 × 6
Axi-US02-Live
1.25 × 4
Pepperstone-Edge03
1.51 × 306
Valutrades-Real
1.75 × 4
Pepperstone-Edge12
1.85 × 13
23 più
Blackbox Jeff Exam Live Signal 1
Non ci sono recensioni
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
