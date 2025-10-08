SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / First USD
Marcio Goncalo Da Silva Pinto

First USD

Marcio Goncalo Da Silva Pinto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
FotMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
7.34 EUR
Worst Trade:
-12.33 EUR
Profitto lordo:
15.69 EUR (1 582 pips)
Perdita lorda:
-23.47 EUR (2 759 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.34 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
84.26%
Massimo carico di deposito:
39.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.78 EUR
Profitto medio:
2.62 EUR
Perdita media:
-5.87 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-12.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.50 EUR (2)
Crescita mensile:
-12.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.78 EUR
Massimale:
15.12 EUR (22.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.45% (15.12 EUR)
Per equità:
19.58% (12.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 7
EURUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -6
EURUSD -2
USDJPY 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -867
EURUSD -250
USDJPY -60
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.34 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Estratégia baseada em média móvel
Non ci sono recensioni
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
First USD
30USD al mese
-13%
0
0
USD
52
EUR
1
0%
10
60%
84%
0.66
-0.78
EUR
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.