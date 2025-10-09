- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
34.66 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
105.00 USD (98 063 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (1 577 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (99.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
65.34%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
217.75
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
218.75
Profitto previsto:
10.45 USD
Profitto medio:
13.13 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (2)
Crescita mensile:
3.48%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.36% (600.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USTEC
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5
|USTEC
|65
|XAUUSD
|34
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|64K
|USTEC
|5.3K
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +99.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.84 × 196
|
Swissquote-Live6
|2.33 × 3
|
FxPro.com-Real06
|3.29 × 14
|
Exness-Real3
|16.38 × 405
|
FBS-Real-8
|19.00 × 2
|
Exness-Real6
|24.00 × 2
