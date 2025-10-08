SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ICM Gold LowLeverage
Vaij Begalli

ICM Gold LowLeverage

Vaij Begalli
0 recensioni
Affidabilità
247 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2021 398%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 013
Profit Trade:
1 737 (86.28%)
Loss Trade:
276 (13.71%)
Best Trade:
762.25 USD
Worst Trade:
-2 816.38 USD
Profitto lordo:
30 925.85 USD (2 264 332 pips)
Perdita lorda:
-15 892.05 USD (450 045 pips)
Vincite massime consecutive:
140 (1 600.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 834.91 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
57.83%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
1 198 (59.51%)
Short Trade:
815 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
7.47 USD
Profitto medio:
17.80 USD
Perdita media:
-57.58 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-669.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 926.56 USD (3)
Crescita mensile:
42.10%
Previsione annuale:
510.78%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.44 USD
Massimale:
6 826.60 USD (36.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.44% (6 826.60 USD)
Per equità:
3.43% (768.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 932
GBPUSD 425
USDZAR 171
EURUSD 164
USDJPY 128
AUDCAD 31
EURJPY 25
NZDCAD 21
AUDNZD 19
NZDJPY 18
USDCHF 15
GBPJPY 13
USDCAD 11
EURNZD 8
AUDUSD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
BTCUSD 3
NZDUSD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDJPY 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12K
GBPUSD 654
USDZAR 2.7K
EURUSD 56
USDJPY -118
AUDCAD 84
EURJPY -87
NZDCAD 51
AUDNZD 59
NZDJPY 7
USDCHF 16
GBPJPY -22
USDCAD -101
EURNZD 69
AUDUSD -27
EURCHF 22
EURGBP 80
BTCUSD 161
NZDUSD -12
EURAUD 13
EURCAD -108
AUDJPY 43
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 379K
GBPUSD 31K
USDZAR 1.1M
EURUSD 770
USDJPY -2.3K
AUDCAD 2.9K
EURJPY -3.6K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD 2.4K
NZDJPY 657
USDCHF -84
GBPJPY -830
USDCAD -3.1K
EURNZD 2.1K
AUDUSD -1.1K
EURCHF 400
EURGBP 1.2K
BTCUSD 345K
NZDUSD -215
EURAUD 339
EURCAD -2.2K
AUDJPY 618
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +762.25 USD
Worst Trade: -2 816 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 600.44 USD
Massima perdita consecutiva: -669.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.73 × 85
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
FPMarketsSC-Live
1.00 × 8
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.80 × 15
RoboForex-ECN
1.84 × 3681
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1043
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.29 × 352
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
ICM GOLD
2025.10.08 19:00
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 1.68% of days out of 1728 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM Gold LowLeverage
60USD al mese
398%
0
0
USD
23K
USD
247
43%
2 013
86%
100%
1.94
7.47
USD
30%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.