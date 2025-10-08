- Crescita
Trade:
2 013
Profit Trade:
1 737 (86.28%)
Loss Trade:
276 (13.71%)
Best Trade:
762.25 USD
Worst Trade:
-2 816.38 USD
Profitto lordo:
30 925.85 USD (2 264 332 pips)
Perdita lorda:
-15 892.05 USD (450 045 pips)
Vincite massime consecutive:
140 (1 600.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 834.91 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
57.83%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
1 198 (59.51%)
Short Trade:
815 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
7.47 USD
Profitto medio:
17.80 USD
Perdita media:
-57.58 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-669.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 926.56 USD (3)
Crescita mensile:
42.10%
Previsione annuale:
510.78%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.44 USD
Massimale:
6 826.60 USD (36.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.44% (6 826.60 USD)
Per equità:
3.43% (768.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|932
|GBPUSD
|425
|USDZAR
|171
|EURUSD
|164
|USDJPY
|128
|AUDCAD
|31
|EURJPY
|25
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|19
|NZDJPY
|18
|USDCHF
|15
|GBPJPY
|13
|USDCAD
|11
|EURNZD
|8
|AUDUSD
|7
|EURCHF
|6
|EURGBP
|5
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDJPY
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|654
|USDZAR
|2.7K
|EURUSD
|56
|USDJPY
|-118
|AUDCAD
|84
|EURJPY
|-87
|NZDCAD
|51
|AUDNZD
|59
|NZDJPY
|7
|USDCHF
|16
|GBPJPY
|-22
|USDCAD
|-101
|EURNZD
|69
|AUDUSD
|-27
|EURCHF
|22
|EURGBP
|80
|BTCUSD
|161
|NZDUSD
|-12
|EURAUD
|13
|EURCAD
|-108
|AUDJPY
|43
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|379K
|GBPUSD
|31K
|USDZAR
|1.1M
|EURUSD
|770
|USDJPY
|-2.3K
|AUDCAD
|2.9K
|EURJPY
|-3.6K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDJPY
|657
|USDCHF
|-84
|GBPJPY
|-830
|USDCAD
|-3.1K
|EURNZD
|2.1K
|AUDUSD
|-1.1K
|EURCHF
|400
|EURGBP
|1.2K
|BTCUSD
|345K
|NZDUSD
|-215
|EURAUD
|339
|EURCAD
|-2.2K
|AUDJPY
|618
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +762.25 USD
Worst Trade: -2 816 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 600.44 USD
Massima perdita consecutiva: -669.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.73 × 85
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 8
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.80 × 15
|
RoboForex-ECN
|1.84 × 3681
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1043
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.29 × 352
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
ICM GOLD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
398%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
247
43%
2 013
86%
100%
1.94
7.47
USD
USD
30%
1:30