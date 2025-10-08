SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FoRex Gold Trading
Philipp Warmuth

FoRex Gold Trading

Philipp Warmuth
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.08 USD
Profitto lordo:
0.00 USD (810 595 pips)
Perdita lorda:
-0.34 USD (14 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.08 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
0.34 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.52% (4.54 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 19:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 19:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FoRex Gold Trading
30USD al mese
0%
0
0
USD
300
USD
1
0%
4
50%
100%
0.00
-0.09
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.