- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
24.01 USD
Worst Trade:
-28.33 USD
Profitto lordo:
61.41 USD (2 056 pips)
Perdita lorda:
-37.62 USD (999 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (22.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
5.12 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.33 USD (1)
Crescita mensile:
1.60%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.31 USD
Massimale:
28.33 USD (1.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.87% (28.54 USD)
Per equità:
0.21% (3.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|4
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|4
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|6
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|65
|AUDNZD
|279
|XAUUSD
|438
|AUDCAD
|242
|GBPJPY
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.01 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.03 × 78
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 110
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.95 × 40
|
FPMarketsLLC-Live
|0.97 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 531
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8992
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
Simply automated strategy that makes steady growth recommended amount 2k usd try and see low risk steady ROI, expected ROI 5-10 percent per month
