- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
18 (78.26%)
Loss Trade:
5 (21.74%)
Best Trade:
44.45 USD
Worst Trade:
-20.65 USD
Profitto lordo:
161.95 USD (3 831 pips)
Perdita lorda:
-60.58 USD (1 219 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (63.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
28.66%
Massimo carico di deposito:
2.30%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.65
Long Trade:
7 (30.43%)
Short Trade:
16 (69.57%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
9.00 USD
Perdita media:
-12.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-27.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.10 USD (2)
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.66 USD
Massimale:
27.80 USD (7.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.51% (27.80 USD)
Per equità:
0.44% (1.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.45 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +63.17 USD
Massima perdita consecutiva: -27.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 159
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.51 × 55
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 102
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Gold Price Action
