Freddo Kresna Tjoenedi

Exness227919151

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
105 (76.64%)
Loss Trade:
32 (23.36%)
Best Trade:
128.37 USD
Worst Trade:
-104.10 USD
Profitto lordo:
1 671.51 USD (1 840 215 pips)
Perdita lorda:
-492.50 USD (480 902 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (57.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.09 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
9.46
Long Trade:
120 (87.59%)
Short Trade:
17 (12.41%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
8.61 USD
Profitto medio:
15.92 USD
Perdita media:
-15.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.10 USD (1)
Crescita mensile:
786.98%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
124.68 USD (17.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 100
BTCUSDm 37
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1.1K
BTCUSDm 97
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 388K
BTCUSDm 972K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.37 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.60 USD
Massima perdita consecutiva: -27.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
