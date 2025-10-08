- Crescita
Trade:
137
Profit Trade:
105 (76.64%)
Loss Trade:
32 (23.36%)
Best Trade:
128.37 USD
Worst Trade:
-104.10 USD
Profitto lordo:
1 671.51 USD (1 840 215 pips)
Perdita lorda:
-492.50 USD (480 902 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (57.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.09 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
9.46
Long Trade:
120 (87.59%)
Short Trade:
17 (12.41%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
8.61 USD
Profitto medio:
15.92 USD
Perdita media:
-15.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.10 USD (1)
Crescita mensile:
786.98%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
124.68 USD (17.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|100
|BTCUSDm
|37
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1.1K
|BTCUSDm
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|388K
|BTCUSDm
|972K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +128.37 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.60 USD
Massima perdita consecutiva: -27.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
