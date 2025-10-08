SegnaliSezioni
Lotus

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
LotusFX-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
10 (58.82%)
Loss Trade:
7 (41.18%)
Best Trade:
17 800.00 USD
Worst Trade:
-4 075.00 USD
Profitto lordo:
45 354.00 USD (9 831 pips)
Perdita lorda:
-14 569.00 USD (4 571 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7 360.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 850.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
7.31
Long Trade:
5 (29.41%)
Short Trade:
12 (70.59%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1 810.88 USD
Profitto medio:
4 535.40 USD
Perdita media:
-2 081.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4 070.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 075.00 USD (1)
Crescita mensile:
104.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.00 USD
Massimale:
4 210.00 USD (10.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GC/12 12
NQ/12 4
SI/12 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GC/12 27K
NQ/12 2.6K
SI/12 878
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GC/12 572
NQ/12 4.6K
SI/12 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 800.00 USD
Worst Trade: -4 075 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 360.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4 070.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LotusFX-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.08 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 16:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
