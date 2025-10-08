SegnaliSezioni
Daniel Vargas Paz

Holy Grid Smart Grid System

Daniel Vargas Paz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
PoTrade-MT5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
162 (57.85%)
Loss Trade:
118 (42.14%)
Best Trade:
412.20 USD
Worst Trade:
-544.74 USD
Profitto lordo:
5 321.51 USD (55 542 pips)
Perdita lorda:
-4 868.02 USD (37 896 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (238.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
451.61 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
280
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
153 (54.64%)
Short Trade:
127 (45.36%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
32.85 USD
Perdita media:
-41.25 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-371.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-882.84 USD (5)
Crescita mensile:
21.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
465.52 USD
Massimale:
1 037.52 USD (38.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
FDAX 124
NQ 67
YM 59
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
FDAX 360
NQ 18
YM -3
XAUUSD 79
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
FDAX 3.7K
NQ -221
YM 17K
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +412.20 USD
Worst Trade: -545 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +238.40 USD
Massima perdita consecutiva: -371.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PoTrade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.08 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
