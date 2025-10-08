- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
149 (78.83%)
Loss Trade:
40 (21.16%)
Best Trade:
71.60 USD
Worst Trade:
-109.30 USD
Profitto lordo:
1 674.66 USD (31 040 pips)
Perdita lorda:
-767.50 USD (15 177 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (209.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
13.84%
Massimo carico di deposito:
3.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
188 (99.47%)
Short Trade:
1 (0.53%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
4.80 USD
Profitto medio:
11.24 USD
Perdita media:
-19.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-302.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-302.65 USD (5)
Crescita mensile:
124.90%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
302.65 USD (22.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.08% (302.65 USD)
Per equità:
0.04% (0.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|100GBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|906
|100GBP
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|100GBP
|6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.60 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +209.00 USD
Massima perdita consecutiva: -302.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|5.27 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|21.63 × 236
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
