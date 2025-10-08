- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
25 (96.15%)
Loss Trade:
1 (3.85%)
Best Trade:
15.16 USD
Worst Trade:
-9.18 USD
Profitto lordo:
63.79 USD (5 760 pips)
Perdita lorda:
-9.18 USD (911 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (43.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.12 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
12.63%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
5.95
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.95
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.18 USD (1)
Crescita mensile:
54.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.18 USD (6.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.41% (9.18 USD)
Per equità:
1.92% (2.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|55
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +43.12 USD
Massima perdita consecutiva: -9.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
