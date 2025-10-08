SegnaliSezioni
Daniel Osteen Edward Naibaho

Gold Nasdaq

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 77 USD al mese
crescita dal 2025 19%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
24.40 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
43.88 USD (17 024 pips)
Perdita lorda:
-25.15 USD (4 575 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (25.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
91.63%
Massimo carico di deposito:
26.72%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
15 (88.24%)
Short Trade:
2 (11.76%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.99 USD
Perdita media:
-4.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.00 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.65 USD
Massimale:
10.00 USD (9.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.97% (10.00 USD)
Per equità:
6.74% (6.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 10
NQ100.R 7
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -8
NQ100.R 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -776
NQ100.R 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.40 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.84 USD
Massima perdita consecutiva: -10.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 18:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 15:51
Share of trading days is too low
2025.10.08 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
