Shailesh Nanubhai Bagdai

Ai9X

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
9XMarkets-Server
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
85 (39.17%)
Loss Trade:
132 (60.83%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
182.72 USD (26 554 pips)
Perdita lorda:
-179.05 USD (21 305 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (21.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.88 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.11%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
250
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
96 (44.24%)
Short Trade:
121 (55.76%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-1.36 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-11.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 USD (5)
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.44 USD
Massimale:
22.81 USD (0.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (22.81 USD)
Per equità:
0.62% (15.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 48
EURGBP 32
CHFJPY 25
NZDJPY 19
NZDUSD 14
AUDCHF 13
EURNZD 13
GBPUSD 10
EURAUD 9
NZDCHF 8
GBPAUD 6
EURUSD 6
AUDJPY 4
CADCHF 4
EURCAD 4
AUDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 100
EURGBP -33
CHFJPY -38
NZDJPY -29
NZDUSD -1
AUDCHF -13
EURNZD 20
GBPUSD 4
EURAUD 5
NZDCHF -5
GBPAUD 3
EURUSD -1
AUDJPY -6
CADCHF -6
EURCAD 6
AUDUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 15K
EURGBP -2.4K
CHFJPY -5.8K
NZDJPY -4.4K
NZDUSD -113
AUDCHF -1.1K
EURNZD 3.5K
GBPUSD 347
EURAUD 735
NZDCHF -364
GBPAUD 490
EURUSD -72
AUDJPY -959
CADCHF -465
EURCAD 783
AUDUSD -264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.88 USD
Massima perdita consecutiva: -11.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "9XMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Saved
Non ci sono recensioni
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
