- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
23 (69.69%)
Loss Trade:
10 (30.30%)
Best Trade:
248.98 EUR
Worst Trade:
-67.73 EUR
Profitto lordo:
791.58 EUR (11 920 pips)
Perdita lorda:
-166.94 EUR (3 536 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (291.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
443.94 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.31%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
33 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.74
Profitto previsto:
18.93 EUR
Profitto medio:
34.42 EUR
Perdita media:
-16.69 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-163.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-163.47 EUR (6)
Crescita mensile:
62.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
163.47 EUR (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (163.47 EUR)
Per equità:
3.05% (51.57 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fx
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.fx
|712
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.fx
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +248.98 EUR
Worst Trade: -68 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +291.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -163.47 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Il mio modo di tradare su XAU/USD (oro) unisce un approccio conservativo nella gestione del rischio e aggressivo nelle entrate quando il mercato offre buone opportunità.
Aspetto sempre i momenti più chiari e sicuri per entrare a mercato, analizzando i movimenti dell’oro e i livelli chiave.
Quando il segnale è forte, agisco con decisione, mantenendo però una gestione del rischio precisa e una strategia ben definita.
L’obiettivo è ottenere una crescita costante e sostenibile, senza forzare le operazioni ma sfruttando al massimo i movimenti più importanti.
🔥 Ideale per chi cerca un segnale stabile, disciplinato e con buone performance nel tempo.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
62%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
1
0%
33
69%
100%
4.74
18.93
EUR
EUR
9%
1:500