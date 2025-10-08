SegnaliSezioni
Alessandro Casella

ALE FLIP XAU

Alessandro Casella
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 62%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
23 (69.69%)
Loss Trade:
10 (30.30%)
Best Trade:
248.98 EUR
Worst Trade:
-67.73 EUR
Profitto lordo:
791.58 EUR (11 920 pips)
Perdita lorda:
-166.94 EUR (3 536 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (291.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
443.94 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.31%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
33 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.74
Profitto previsto:
18.93 EUR
Profitto medio:
34.42 EUR
Perdita media:
-16.69 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-163.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-163.47 EUR (6)
Crescita mensile:
62.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
163.47 EUR (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (163.47 EUR)
Per equità:
3.05% (51.57 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fx 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fx 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fx 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +248.98 EUR
Worst Trade: -68 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +291.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -163.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Il mio modo di tradare su XAU/USD (oro) unisce un approccio conservativo nella gestione del rischio e aggressivo nelle entrate quando il mercato offre buone opportunità.

Aspetto sempre i momenti più chiari e sicuri per entrare a mercato, analizzando i movimenti dell’oro e i livelli chiave.
Quando il segnale è forte, agisco con decisione, mantenendo però una gestione del rischio precisa e una strategia ben definita.

L’obiettivo è ottenere una crescita costante e sostenibile, senza forzare le operazioni ma sfruttando al massimo i movimenti più importanti.

🔥 Ideale per chi cerca un segnale stabile, disciplinato e con buone performance nel tempo.
Non ci sono recensioni
2025.10.08 14:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.