- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
11.36 USD
Worst Trade:
-0.58 USD
Profitto lordo:
30.05 USD (3 113 pips)
Perdita lorda:
-1.00 USD (108 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.47%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
42.10
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
30.05
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-0.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.69 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
0.69 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (0.69 USD)
Per equità:
29.96% (20.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|0
|EURUSD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.1K
|USDJPY
|66
|EURUSD
|14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.36 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.14 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.29 × 48
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
AxioryAsia-02Live
|0.77 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.82 × 17
|
RoboForex-ECN-3
|0.98 × 451
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
ICMarketsSC-Live08
|1.23 × 22
|
Exness-Real17
|1.43 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 18
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Axi-US06-Live
|1.95 × 85
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
55%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
0%
11
63%
100%
30.05
2.64
USD
USD
30%
1:500