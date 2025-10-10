- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
18.47 USD
Worst Trade:
-17.80 USD
Profitto lordo:
42.37 USD (23 369 pips)
Perdita lorda:
-37.97 USD (13 269 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
20.97%
Massimo carico di deposito:
15.63%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
10.59 USD
Perdita media:
-9.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.80 USD (1)
Crescita mensile:
0.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.02 USD
Massimale:
20.02 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.47% (5.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|-18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-356
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.47 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.75 USD
Massima perdita consecutiva: -15.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
8
50%
21%
1.11
0.55
USD
USD
0%
1:50