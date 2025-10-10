SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Abid Gold Mining
A S M Ahasanul Abid

Abid Gold Mining

A S M Ahasanul Abid
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real31
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
18.47 USD
Worst Trade:
-17.80 USD
Profitto lordo:
42.37 USD (23 369 pips)
Perdita lorda:
-37.97 USD (13 269 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
20.97%
Massimo carico di deposito:
15.63%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
10.59 USD
Perdita media:
-9.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.80 USD (1)
Crescita mensile:
0.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.02 USD
Massimale:
20.02 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.47% (5.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22
EURUSD -18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -356
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.47 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.75 USD
Massima perdita consecutiva: -15.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.10.10 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 13:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
