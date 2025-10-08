SegnaliSezioni
Denis Eremenko

EURUSD RENKO RSI ADX

0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
8 (33.33%)
Loss Trade:
16 (66.67%)
Best Trade:
2.81 UST
Worst Trade:
-1.79 UST
Profitto lordo:
14.46 UST (6 661 pips)
Perdita lorda:
-14.67 UST (6 522 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.56 UST)
Massimo profitto consecutivo:
4.56 UST (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.51%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
13 (54.17%)
Short Trade:
11 (45.83%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 UST
Profitto medio:
1.81 UST
Perdita media:
-0.92 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-2.92 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3.82 UST (3)
Crescita mensile:
5.40%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.66 UST
Massimale:
4.66 UST (15.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.79% (4.00 UST)
Per equità:
10.96% (0.64 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
1000PEPEUSDT 14
EURUSD+ 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
1000PEPEUSDT 0
EURUSD+ 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
1000PEPEUSDT 53
EURUSD+ 86
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.81 UST
Worst Trade: -2 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.56 UST
Massima perdita consecutiva: -2.92 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 12:42
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 2.83% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.89% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
