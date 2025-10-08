- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
170 (84.57%)
Loss Trade:
31 (15.42%)
Best Trade:
65.09 EUR
Worst Trade:
-472.53 EUR
Profitto lordo:
1 045.86 EUR (79 518 pips)
Perdita lorda:
-823.20 EUR (49 020 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (77.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
161.52 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.18%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
156 (77.61%)
Short Trade:
45 (22.39%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
6.15 EUR
Perdita media:
-26.55 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-38.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-472.53 EUR (1)
Crescita mensile:
-21.41%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.57 EUR
Massimale:
472.53 EUR (77.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.09% (472.53 EUR)
Per equità:
15.50% (93.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|132
|XAUUSD
|58
|GBPJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|27
|XAUUSD
|-17
|GBPJPY
|244
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.2K
|XAUUSD
|24K
|GBPJPY
|3.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.09 EUR
Worst Trade: -473 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.31 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1685
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 614
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|1.44 × 102
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.50 × 427
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
