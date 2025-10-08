SegnaliSezioni
Dionisio Jesus Suero Rodrigo

AllinOne

Dionisio Jesus Suero Rodrigo
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
170 (84.57%)
Loss Trade:
31 (15.42%)
Best Trade:
65.09 EUR
Worst Trade:
-472.53 EUR
Profitto lordo:
1 045.86 EUR (79 518 pips)
Perdita lorda:
-823.20 EUR (49 020 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (77.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
161.52 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.18%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
156 (77.61%)
Short Trade:
45 (22.39%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.11 EUR
Profitto medio:
6.15 EUR
Perdita media:
-26.55 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-38.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-472.53 EUR (1)
Crescita mensile:
-21.41%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.57 EUR
Massimale:
472.53 EUR (77.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.09% (472.53 EUR)
Per equità:
15.50% (93.26 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 132
XAUUSD 58
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 27
XAUUSD -17
GBPJPY 244
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.2K
XAUUSD 24K
GBPJPY 3.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.09 EUR
Worst Trade: -473 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1685
RoboForex-ECN-2
1.00 × 614
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.50 × 427
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
38 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 13:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 13:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
