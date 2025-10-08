- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
50.53 USD
Worst Trade:
-22.47 USD
Profitto lordo:
171.18 USD (2 656 pips)
Perdita lorda:
-87.68 USD (2 467 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (53.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
4.18 USD
Profitto medio:
12.23 USD
Perdita media:
-14.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-57.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.35 USD (3)
Crescita mensile:
16.35%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
57.35 USD (9.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|83
|GBPNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|152
|GBPNZD
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.53 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +53.20 USD
Massima perdita consecutiva: -57.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 5
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 522
|
Axiory-Live
|0.50 × 362
|
FXView-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.58 × 113
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 478
|
BlueberryMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 449
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.11 × 1734
|
StriforLtd-Live
|1.30 × 57
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.59 × 1342
|
ImperialMarkets-Live
|1.91 × 33
|
xChief-MT5
|2.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|2.21 × 233
|
VantageInternational-Live 4
|2.25 × 4
|
DooTechnology-Live
|2.81 × 113
|
EZSquare-Server
|2.86 × 7
|
itexsys-Platform
|3.00 × 1
|
Bybit-Live-6
|3.07 × 29
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|3.23 × 13
|
VantageInternational-Live
|3.30 × 2303
34 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni