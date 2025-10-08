SegnaliSezioni
Ba Binh Nguyen

MasterManager4

0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
50.53 USD
Worst Trade:
-22.47 USD
Profitto lordo:
171.18 USD (2 656 pips)
Perdita lorda:
-87.68 USD (2 467 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (53.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
4.18 USD
Profitto medio:
12.23 USD
Perdita media:
-14.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-57.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.35 USD (3)
Crescita mensile:
16.35%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
57.35 USD (9.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 83
GBPNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 152
GBPNZD 37
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.53 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +53.20 USD
Massima perdita consecutiva: -57.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 5
SwitchMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.44 × 522
Axiory-Live
0.50 × 362
FXView-Live
0.50 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.58 × 113
RoboForex-ECN
0.60 × 478
BlueberryMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 449
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
1.11 × 1734
StriforLtd-Live
1.30 × 57
ICMarketsSC-MT5-4
1.59 × 1342
ImperialMarkets-Live
1.91 × 33
xChief-MT5
2.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real12
2.21 × 233
VantageInternational-Live 4
2.25 × 4
DooTechnology-Live
2.81 × 113
EZSquare-Server
2.86 × 7
itexsys-Platform
3.00 × 1
Bybit-Live-6
3.07 × 29
FirstPrudentialMarkets-Live
3.23 × 13
VantageInternational-Live
3.30 × 2303
34 più
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
