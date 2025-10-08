SegnaliSezioni
Ba Binh Nguyen

MasterManager3

Ba Binh Nguyen
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
128.05 USD
Worst Trade:
-44.00 USD
Profitto lordo:
406.45 USD (36 175 pips)
Perdita lorda:
-255.46 USD (38 104 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
9 (31.03%)
Short Trade:
20 (68.97%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
21.39 USD
Perdita media:
-25.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-105.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.51 USD (3)
Crescita mensile:
21.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.20 USD
Massimale:
105.51 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 29
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.05 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +78.28 USD
Massima perdita consecutiva: -105.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 4.76% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.86% of days out of the 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
