- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
128.05 USD
Worst Trade:
-44.00 USD
Profitto lordo:
406.45 USD (36 175 pips)
Perdita lorda:
-255.46 USD (38 104 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
9 (31.03%)
Short Trade:
20 (68.97%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
21.39 USD
Perdita media:
-25.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-105.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.51 USD (3)
Crescita mensile:
21.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.20 USD
Massimale:
105.51 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|151
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|-1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.05 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +78.28 USD
Massima perdita consecutiva: -105.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
TFC
Non ci sono recensioni