- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
6.49 USD
Worst Trade:
-6.28 USD
Profitto lordo:
22.02 USD (22 011 pips)
Perdita lorda:
-16.05 USD (16 060 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
84.64%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.36 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.69 USD
Massimale:
9.36 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.92% (9.36 USD)
Per equità:
1.97% (19.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.49 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.02 USD
Massima perdita consecutiva: -9.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
8
50%
85%
1.37
0.75
USD
USD
2%
1:500