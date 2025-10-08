- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
78 (85.71%)
Loss Trade:
13 (14.29%)
Best Trade:
5.71 USD
Worst Trade:
-15.43 USD
Profitto lordo:
379.17 USD (38 055 pips)
Perdita lorda:
-195.37 USD (19 535 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (164.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.52 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
2.37
Long Trade:
91 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
4.86 USD
Perdita media:
-15.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-74.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.72 USD (5)
Crescita mensile:
91.90%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.68 USD
Massimale:
77.44 USD (30.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.76% (77.44 USD)
Per equità:
7.79% (28.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-VIP
|184
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-VIP
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.71 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +164.52 USD
Massima perdita consecutiva: -74.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA
GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.
Key Features:
- Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
- Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
- Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
- Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
- Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours
Min Depo: $200
Timeframe: 5M
Pair: GOLD
Contact Developer: https://t.me/anakapaifx
