SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2
Jerry Lawrence Anyau

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2

Jerry Lawrence Anyau
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 92%
VTMarkets-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
78 (85.71%)
Loss Trade:
13 (14.29%)
Best Trade:
5.71 USD
Worst Trade:
-15.43 USD
Profitto lordo:
379.17 USD (38 055 pips)
Perdita lorda:
-195.37 USD (19 535 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (164.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.52 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
2.37
Long Trade:
91 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
4.86 USD
Perdita media:
-15.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-74.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.72 USD (5)
Crescita mensile:
91.90%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.68 USD
Massimale:
77.44 USD (30.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.76% (77.44 USD)
Per equità:
7.79% (28.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP 184
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.71 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +164.52 USD
Massima perdita consecutiva: -74.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA

GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.

Key Features:

  • Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
  • Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
  • Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
  • Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
  • Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours

Min Depo: $200

Timeframe: 5M

Pair: GOLD

Contact Developer: https://t.me/anakapaifx


Non ci sono recensioni
2025.10.08 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2
50USD al mese
92%
0
0
USD
394
USD
1
97%
91
85%
100%
1.94
2.02
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.