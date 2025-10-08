SegnaliSezioni
Hasanul Banna

Pips Eater Pro

Hasanul Banna
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
34 (85.00%)
Loss Trade:
6 (15.00%)
Best Trade:
5.33 USD
Worst Trade:
-8.33 USD
Profitto lordo:
39.60 USD (3 931 pips)
Perdita lorda:
-22.04 USD (2 201 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.26 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
66.76%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
19 (47.50%)
Short Trade:
21 (52.50%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.40 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.61 USD
Massimale:
20.40 USD (189.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (15.26 USD)
Per equità:
2.83% (1.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.33 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.26 USD
Massima perdita consecutiva: -20.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real9
0.00 × 85
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.29 × 28
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
XMTrading-Real 254
0.31 × 370
180 più
Mora than 8 years experience. I follow my own develop strategy. SL will be maintain strictly. You can follow me. I hope you will be gainer Insa Allah. My master account in Octafx copy trading named pips-eater-pro.

My channel: t.me/pips_eater

Non ci sono recensioni
2025.10.08 13:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.