Trade:
40
Profit Trade:
34 (85.00%)
Loss Trade:
6 (15.00%)
Best Trade:
5.33 USD
Worst Trade:
-8.33 USD
Profitto lordo:
39.60 USD (3 931 pips)
Perdita lorda:
-22.04 USD (2 201 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.26 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
66.76%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
19 (47.50%)
Short Trade:
21 (52.50%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.40 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.61 USD
Massimale:
20.40 USD (189.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (15.26 USD)
Per equità:
2.83% (1.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.33 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.26 USD
Massima perdita consecutiva: -20.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.29 × 28
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
180 più
Mora than 8 years experience. I follow my own develop strategy. SL will be maintain strictly. You can follow me. I hope you will be gainer Insa Allah. My master account in Octafx copy trading named pips-eater-pro.
My channel: t.me/pips_eater
Non ci sono recensioni
