- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
1.31 USD
Worst Trade:
-0.18 USD
Profitto lordo:
5.79 USD (659 pips)
Perdita lorda:
-0.18 USD (13 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (5.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.28
Attività di trading:
93.45%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
31.17
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
32.17
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.48 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.18 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.18 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.41% (7.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|3
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|1
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|60
|USDJPY
|348
|GBPUSD
|109
|USDCHF
|40
|AUDUSD
|72
|EURUSD
|17
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
