Xiao Yong Wang

MT4003

Xiao Yong Wang
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 90%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
52 (66.66%)
Loss Trade:
26 (33.33%)
Best Trade:
276.27 USD
Worst Trade:
-181.90 USD
Profitto lordo:
1 030.07 USD (87 209 pips)
Perdita lorda:
-581.66 USD (177 058 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (250.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
74.91%
Massimo carico di deposito:
24.07%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
41 (52.56%)
Short Trade:
37 (47.44%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
5.75 USD
Profitto medio:
19.81 USD
Perdita media:
-22.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-282.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282.66 USD (4)
Crescita mensile:
80.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
282.66 USD (30.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.95% (282.66 USD)
Per equità:
2.40% (23.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
US100cash 26
GBPUSD 7
US30cash 7
USDJPY 3
GER40cash 3
EURUSD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 80
US100cash -59
GBPUSD 45
US30cash 28
USDJPY 3
GER40cash 301
EURUSD 52
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.5K
US100cash 29K
GBPUSD 790
US30cash 2.3K
USDJPY 117
GER40cash 4.9K
EURUSD 1.1K
BTCUSD -134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.27 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +250.38 USD
Massima perdita consecutiva: -282.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxelPrivateMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Manual intraday trend trading, specializing in small intraday waves, no holding of positions, each order with a stop loss (or hidden stop loss), capital can follow the order.
2025.10.08 11:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT4003
30USD al mese
90%
0
0
USD
948
USD
5
0%
78
66%
75%
1.77
5.75
USD
31%
1:500
