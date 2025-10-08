- Crescita
Trade:
78
Profit Trade:
52 (66.66%)
Loss Trade:
26 (33.33%)
Best Trade:
276.27 USD
Worst Trade:
-181.90 USD
Profitto lordo:
1 030.07 USD (87 209 pips)
Perdita lorda:
-581.66 USD (177 058 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (250.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
74.91%
Massimo carico di deposito:
24.07%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
41 (52.56%)
Short Trade:
37 (47.44%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
5.75 USD
Profitto medio:
19.81 USD
Perdita media:
-22.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-282.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282.66 USD (4)
Crescita mensile:
80.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
282.66 USD (30.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.95% (282.66 USD)
Per equità:
2.40% (23.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|US100cash
|26
|GBPUSD
|7
|US30cash
|7
|USDJPY
|3
|GER40cash
|3
|EURUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|US100cash
|-59
|GBPUSD
|45
|US30cash
|28
|USDJPY
|3
|GER40cash
|301
|EURUSD
|52
|BTCUSD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.5K
|US100cash
|29K
|GBPUSD
|790
|US30cash
|2.3K
|USDJPY
|117
|GER40cash
|4.9K
|EURUSD
|1.1K
|BTCUSD
|-134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +276.27 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +250.38 USD
Massima perdita consecutiva: -282.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxelPrivateMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.08 × 40
|
ECMarkets-Live02
|0.11 × 172
|
ICMarketsSC-Live05
|0.34 × 138
|
ICMarketsSC-Live20
|0.42 × 26
|
ICMarketsEU-Live17
|0.55 × 73
|
Pepperstone-Edge08
|4.71 × 7
Manual intraday trend trading, specializing in small intraday waves, no holding of positions, each order with a stop loss (or hidden stop loss), capital can follow the order.
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
90%
0
0
USD
USD
948
USD
USD
5
0%
78
66%
75%
1.77
5.75
USD
USD
31%
1:500