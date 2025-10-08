- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-17.75 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-35.50 USD (3 550 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-15.90
Attività di trading:
13.52%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-17.75 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-17.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.50 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.50 USD
Massimale:
35.50 USD (23.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.67% (35.50 USD)
Per equità:
19.76% (29.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -35.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
