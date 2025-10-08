SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLDEN TRAP Auto Trade
Sarbiyanto

GOLDEN TRAP Auto Trade

Sarbiyanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-17.75 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-35.50 USD (3 550 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-15.90
Attività di trading:
13.52%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-17.75 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-17.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.50 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.50 USD
Massimale:
35.50 USD (23.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.67% (35.50 USD)
Per equità:
19.76% (29.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -35.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.08 10:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 10:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 10:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 10:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 10:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLDEN TRAP Auto Trade
30USD al mese
-24%
0
0
USD
114
USD
1
100%
2
0%
14%
0.00
-17.75
USD
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.