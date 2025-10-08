- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
9 (52.94%)
Loss Trade:
8 (47.06%)
Best Trade:
184.15 USD
Worst Trade:
-52.76 USD
Profitto lordo:
466.05 USD (1 287 pips)
Perdita lorda:
-234.38 USD (1 237 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (228.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
17 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
13.63 USD
Profitto medio:
51.78 USD
Perdita media:
-29.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-152.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.04 USD (4)
Crescita mensile:
0.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.05 USD
Massimale:
153.49 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.16% (156.40 USD)
Per equità:
0.02% (16.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|233
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +184.15 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +228.39 USD
Massima perdita consecutiva: -152.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1271
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|10.00 × 14
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
