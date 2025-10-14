- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
49 (47.57%)
Loss Trade:
54 (52.43%)
Best Trade:
113.22 USD
Worst Trade:
-30.24 USD
Profitto lordo:
818.00 USD (42 464 pips)
Perdita lorda:
-343.61 USD (18 544 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (277.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.08 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
83 (80.58%)
Short Trade:
20 (19.42%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
16.69 USD
Perdita media:
-6.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-72.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.43 USD (5)
Crescita mensile:
132.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.50 USD
Massimale:
149.77 USD (22.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.92% (149.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|474
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +113.22 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +277.08 USD
Massima perdita consecutiva: -72.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
