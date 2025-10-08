- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
31.89 USD
Worst Trade:
-16.02 USD
Profitto lordo:
257.09 USD (8 571 pips)
Perdita lorda:
-55.80 USD (1 860 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (128.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.37 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
12.56
Long Trade:
18 (58.06%)
Short Trade:
13 (41.94%)
Fattore di profitto:
4.61
Profitto previsto:
6.49 USD
Profitto medio:
9.52 USD
Perdita media:
-13.95 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.02 USD (1)
Crescita mensile:
41.20%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.10 USD
Massimale:
16.02 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|201
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading pair: XAUUSD only.
A minimum balance of $200 is required, with leverage not lower than 1:500.
Every trade is protected with a Stop Loss to help control drawdown.
Please note that trades are taken only when a valid setup appears, so there may be days with no trading activity. Patience and discipline are key.
