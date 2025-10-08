SegnaliSezioni
Sevastian Abakumets

TrustTrade

Sevastian Abakumets
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 108%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
587
Profit Trade:
425 (72.40%)
Loss Trade:
162 (27.60%)
Best Trade:
702.90 UST
Worst Trade:
-337.00 UST
Profitto lordo:
10 701.88 UST (1 896 458 pips)
Perdita lorda:
-5 788.14 UST (67 291 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (216.66 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 009.75 UST (14)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.87
Long Trade:
500 (85.18%)
Short Trade:
87 (14.82%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
8.37 UST
Profitto medio:
25.18 UST
Perdita media:
-35.73 UST
Massime perdite consecutive:
11 (-300.97 UST)
Massima perdita consecutiva:
-520.50 UST (3)
Crescita mensile:
79.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 UST
Massimale:
715.43 UST (9.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.29% (619.80 UST)
Per equità:
5.28% (263.87 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 520
COIN 39
AAPL 9
ALIBABA 3
NVIDIA 2
SP500 2
TSLA 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 3.9K
COIN 715
AAPL 204
ALIBABA 57
NVIDIA 30
SP500 6
TSLA 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 36K
COIN 9.9K
AAPL 1.5K
ALIBABA 193
NVIDIA -365
SP500 1.1K
TSLA 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +702.90 UST
Worst Trade: -337 UST
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +216.66 UST
Massima perdita consecutiva: -300.97 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
