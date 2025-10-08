- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
8.80 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
26.50 USD (256 pips)
Perdita lorda:
-7.40 USD (73 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (25.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.60 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
2 (13.33%)
Short Trade:
13 (86.67%)
Fattore di profitto:
3.58
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-7.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.40 USD (1)
Crescita mensile:
0.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.50 USD
Massimale:
7.40 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_i
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_i
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_i
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.80 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.60 USD
Massima perdita consecutiva: -7.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Scalping
Trading pair EURUSD
Mandatory condition for subscription, account with a narrow ECN spread
Recommended Brokerhttp://wforex.org/p/p421087
The trading system is fully automated and works without our involvement.
The trading lot is always 0.1
Currency pair with suffixes
My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi
