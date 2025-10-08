Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opero manualmente seguendo la mia strategia personale.

Ho depositato inizialmente 30 USD e ho già ritirato il mio capitale iniziale.

Ora sto operando solo con i profitti.

Non utilizzo robot né sistemi automatici — tutto è trading manuale.

Se vuoi seguire le mie operazioni, sei il benvenuto!

