- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
160 (80.80%)
Loss Trade:
38 (19.19%)
Best Trade:
29.53 USD
Worst Trade:
-20.52 USD
Profitto lordo:
393.64 USD (370 195 pips)
Perdita lorda:
-146.90 USD (126 166 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (42.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.28 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
10.94%
Massimo carico di deposito:
1.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
180 (90.91%)
Short Trade:
18 (9.09%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.65 USD (5)
Crescita mensile:
146.09%
Previsione annuale:
1 772.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.62 USD
Massimale:
28.86 USD (30.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.21% (28.86 USD)
Per equità:
0.05% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|247
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|244K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.53 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +42.07 USD
Massima perdita consecutiva: -22.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Opero manualmente seguendo la mia strategia personale.
Ho depositato inizialmente 30 USD e ho già ritirato il mio capitale iniziale.
Ora sto operando solo con i profitti.
Non utilizzo robot né sistemi automatici — tutto è trading manuale.
Se vuoi seguire le mie operazioni, sei il benvenuto!
