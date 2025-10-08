SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Noppon TH
Noppon Kotprathum

Noppon TH

Noppon Kotprathum
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 951%
XMGlobal-MT5 13
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
160 (80.80%)
Loss Trade:
38 (19.19%)
Best Trade:
29.53 USD
Worst Trade:
-20.52 USD
Profitto lordo:
393.64 USD (370 195 pips)
Perdita lorda:
-146.90 USD (126 166 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (42.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.28 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
10.94%
Massimo carico di deposito:
1.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
180 (90.91%)
Short Trade:
18 (9.09%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.65 USD (5)
Crescita mensile:
146.09%
Previsione annuale:
1 772.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.62 USD
Massimale:
28.86 USD (30.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.21% (28.86 USD)
Per equità:
0.05% (0.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 247
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 244K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.53 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +42.07 USD
Massima perdita consecutiva: -22.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Opero manualmente seguendo la mia strategia personale.
Ho depositato inizialmente 30 USD e ho già ritirato il mio capitale iniziale.
Ora sto operando solo con i profitti.
Non utilizzo robot né sistemi automatici — tutto è trading manuale.
Se vuoi seguire le mie operazioni, sei il benvenuto!
Non ci sono recensioni
2025.10.08 10:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.08 09:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Noppon TH
30USD al mese
951%
0
0
USD
244
USD
41
0%
198
80%
11%
2.67
1.25
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.