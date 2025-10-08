SegnaliSezioni
Subair Amrah

BAIR AMRAH

Subair Amrah
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 62%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
38 (84.44%)
Loss Trade:
7 (15.56%)
Best Trade:
67 961.05 IDR
Worst Trade:
-47 205.41 IDR
Profitto lordo:
821 369.25 IDR (109 124 pips)
Perdita lorda:
-203 551.30 IDR (12 235 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (254 023.61 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
266 562.06 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
40.81%
Massimo carico di deposito:
29.47%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
10.28
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
4.04
Profitto previsto:
13 729.29 IDR
Profitto medio:
21 614.98 IDR
Perdita media:
-29 078.76 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-50 535.39 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-50 535.39 IDR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42 498.07 IDR
Massimale:
60 127.27 IDR (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.91% (60 127.27 IDR)
Per equità:
10.90% (143 025.65 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 41
BTCUSDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 51
BTCUSDm 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 31K
BTCUSDm 66K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67 961.05 IDR
Worst Trade: -47 205 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +254 023.61 IDR
Massima perdita consecutiva: -50 535.39 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
