Trade:
45
Profit Trade:
38 (84.44%)
Loss Trade:
7 (15.56%)
Best Trade:
67 961.05 IDR
Worst Trade:
-47 205.41 IDR
Profitto lordo:
821 369.25 IDR (109 124 pips)
Perdita lorda:
-203 551.30 IDR (12 235 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (254 023.61 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
266 562.06 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
40.81%
Massimo carico di deposito:
29.47%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
10.28
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
4.04
Profitto previsto:
13 729.29 IDR
Profitto medio:
21 614.98 IDR
Perdita media:
-29 078.76 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-50 535.39 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-50 535.39 IDR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42 498.07 IDR
Massimale:
60 127.27 IDR (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.91% (60 127.27 IDR)
Per equità:
10.90% (143 025.65 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|BTCUSDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|51
|BTCUSDm
|11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|31K
|BTCUSDm
|66K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67 961.05 IDR
Worst Trade: -47 205 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +254 023.61 IDR
Massima perdita consecutiva: -50 535.39 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
