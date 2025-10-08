- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|711
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Nome strategia: EURUSD 100
Tipo: Grid Trading senza martingala
Questo segnale lavora esclusivamente su EURUSD utilizzando una strategia grid senza martingala.
Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.
Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.
• ✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti
• ✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato
• ✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli
• ✅ Capitale minimo consigliato: 1000 EUR/USD
