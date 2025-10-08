SegnaliSezioni
Michele Antonicelli

EURUSD 100

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
39 (67.24%)
Loss Trade:
19 (32.76%)
Best Trade:
2.26 USD
Worst Trade:
-2.30 USD
Profitto lordo:
32.46 USD (1 191 pips)
Perdita lorda:
-21.40 USD (480 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
22.45%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
39 (67.24%)
Short Trade:
19 (32.76%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.72 USD (3)
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
3.88 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.32% (3.88 USD)
Per equità:
0.42% (5.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 711
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.26 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.36 USD
Massima perdita consecutiva: -3.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Nome strategia: EURUSD 100

Tipo: Grid Trading senza martingala


Questo segnale lavora esclusivamente su EURUSD utilizzando una strategia grid senza martingala.

Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.

Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.

✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti

✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato

✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli

✅ Capitale minimo consigliato: 1000 EUR/USD


Non ci sono recensioni
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
