- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
37 (57.81%)
Loss Trade:
27 (42.19%)
Best Trade:
41 291.62 USD
Worst Trade:
-39 235.52 USD
Profitto lordo:
238 053.28 USD (3 950 pips)
Perdita lorda:
-187 793.80 USD (4 569 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (61 660.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61 660.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
51 (79.69%)
Short Trade:
13 (20.31%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
785.30 USD
Profitto medio:
6 433.87 USD
Perdita media:
-6 955.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26 347.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39 235.52 USD (1)
Crescita mensile:
5.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39 362.35 USD
Massimale:
61 402.42 USD (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.86% (61 402.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|42
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|8.1K
|NZDCAD
|42K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCAD
|512
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41 291.62 USD
Worst Trade: -39 236 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61 660.12 USD
Massima perdita consecutiva: -26 347.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KJGlovice-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
