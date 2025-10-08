SegnaliSezioni
HUU HOANG NGUYEN

Glovice333

HUU HOANG NGUYEN
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
KJGlovice-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
37 (57.81%)
Loss Trade:
27 (42.19%)
Best Trade:
41 291.62 USD
Worst Trade:
-39 235.52 USD
Profitto lordo:
238 053.28 USD (3 950 pips)
Perdita lorda:
-187 793.80 USD (4 569 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (61 660.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61 660.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
51 (79.69%)
Short Trade:
13 (20.31%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
785.30 USD
Profitto medio:
6 433.87 USD
Perdita media:
-6 955.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26 347.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39 235.52 USD (1)
Crescita mensile:
5.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39 362.35 USD
Massimale:
61 402.42 USD (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.86% (61 402.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 42
NZDCAD 22
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 8.1K
NZDCAD 42K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -1.1K
NZDCAD 512
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41 291.62 USD
Worst Trade: -39 236 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61 660.12 USD
Massima perdita consecutiva: -26 347.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KJGlovice-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
