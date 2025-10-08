- Crescita
Trade:
263
Profit Trade:
193 (73.38%)
Loss Trade:
70 (26.62%)
Best Trade:
295.68 USD
Worst Trade:
-262.99 USD
Profitto lordo:
7 347.37 USD (84 197 pips)
Perdita lorda:
-3 283.31 USD (50 801 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (533.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
743.47 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
27.01%
Massimo carico di deposito:
2.65%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
175 (66.54%)
Short Trade:
88 (33.46%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
15.45 USD
Profitto medio:
38.07 USD
Perdita media:
-46.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-641.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-641.03 USD (4)
Crescita mensile:
64.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
641.03 USD (7.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.04% (641.03 USD)
Per equità:
1.45% (129.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.P
|262
|EURUSD.P
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.P
|4.1K
|EURUSD.P
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.P
|33K
|EURUSD.P
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +295.68 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +533.12 USD
Massima perdita consecutiva: -641.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PoTaiBullion-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Info +55(88)997318682
