- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
40 (46.51%)
Loss Trade:
46 (53.49%)
Best Trade:
28.19 USD
Worst Trade:
-25.80 USD
Profitto lordo:
150.90 USD (14 766 pips)
Perdita lorda:
-216.80 USD (11 345 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
55 (63.95%)
Short Trade:
31 (36.05%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-4.71 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-63.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.65 USD (7)
Crescita mensile:
-99.04%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.38 USD
Massimale:
107.15 USD (127.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|75
|NQ100.R
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-79
|NQ100.R
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-3.1K
|NQ100.R
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.19 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.00 USD
Massima perdita consecutiva: -63.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni