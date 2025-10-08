- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
38.84 USD
Worst Trade:
-153.10 USD
Profitto lordo:
38.84 USD (980 pips)
Perdita lorda:
-311.88 USD (29 930 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (38.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.84 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-68.26 USD
Profitto medio:
38.84 USD
Perdita media:
-103.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-311.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-311.88 USD (3)
Crescita mensile:
-35.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.88 USD
Massimale:
311.88 USD (49.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-273
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.84 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.84 USD
Massima perdita consecutiva: -311.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
