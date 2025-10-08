- Crescita
Trade:
104
Profit Trade:
80 (76.92%)
Loss Trade:
24 (23.08%)
Best Trade:
8.15 USD
Worst Trade:
-6.75 USD
Profitto lordo:
47.13 USD (4 680 pips)
Perdita lorda:
-49.01 USD (4 893 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (9.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.85 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
6.12%
Massimo carico di deposito:
13.65%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
52 (50.00%)
Short Trade:
52 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.60 USD (3)
Crescita mensile:
37.74%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.80 USD
Massimale:
34.51 USD (81.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.04% (34.51 USD)
Per equità:
1.15% (0.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|77
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-11
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|930
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +8.15 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.43 USD
Massima perdita consecutiva: -16.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.92 × 76
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
hello , when i started using this Robot , finally i started to get profits after years of losses ..
i trust it , even if there was a little drawdown but at the end it gets the job done.
make sure you have at least 200$ i your account , that would make rise win rate to 90%+.
i hope everyone else can benefit of it also..
